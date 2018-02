Roma, sfida a tre per un pugno di voti nell’ex fortino del centrodestra

di Fabio Rossi

La sfida a tre è serrata: con il candidato M5S Riccardo De Angelis che, negli ultimi sondaggi, supera di un’incollatura la rivale del centrodestra Annagrazia Calabria, a sua volta poco sopra a Lorenza Bonaccorsi del Pd. Un magistrato della Corte dei conti contro tre parlamentari uscenti: c’è anche Alfredo D’Attore, in corsa per Liberi e Uguali. La sfida è lanciata, in quella che una volta era la roccaforte del centrodestra, ben radicata a Roma Nord: in un territorio caratterizzato da reddito pro-capite superiore alla media, disoccupazione relativamente bassa e rilevante presenza di stranieri, in buona parte occupati nello stesso quadrante della Capitale.



I dati Istat, in particolare parlano di un reddito imponibile medio di oltre 25 mila euro, contro i 20 mila della media nazionale, di un tasso di disoccupazione al 6,9 per cento, inferiore al dato del Paese. Ma anche di un tasso di istruzione abbastanza alto - 18,9 per cento di laureati e 36,5 di diplomati - con una folta presenza di stranieri residenti, due punti sopra la media nazionale. Ma questa vasta area negli anni ha subito gli effetti della crisi e ha mutato pelle, anche nelle urne: prima sposando il centrosinistra a trazione Pd poi accodandosi alla valanga a Cinque stelle di due anni fa. E i confini del collegio 3 della Camera sono molto vasti, mettendo insieme un territorio che abbraccia tutto l’arco settentrionale della Città eterna: dalla periferia occidentale - Ottavia, zona di residenza di Virginia Raggi - a quella orientale di Settecamini, a ridosso di Guidonia. E così la campagna elettorale si gioca sul classico porta a porta - dal centro anziani ai mercati rionali, i candidati si contendono voto su voto - ma anche sul terreno delle ricette più di ampio respiro: è evidente che in un territorio così vasto, e con quasi 300 mila abitanti, la sfida nazionale avrà un peso forte anche sul risultato dei candidati all’uninominale. Riccardo De Angelis, magistrato presso la Corte dei conti designato per il collegio 3 dal Movimento 5 Stelle, spera di confermare i risultati ottenuti dai pentastellati in quei quartieri nel 2016: messi in fila, aritmeticamente, basterebbero per assicurasi quel successo per il quale i sondaggi lo vedono al momento favorito, seppur con stretto margine di vantaggio sul centrodestra.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA