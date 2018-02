Roma, sette arresti a San Basilio: sequestrati oltre due chili di droga, armi e munizioni

Controlli serrati a San Basilio: sequestrati diversi chili di droga, armi e soldi. Sette persone finite in manette. Gli investigatori dell’Arma della Compagnia Montesacro e del Nucleo Radiomobile non mollano la presa sul quartiere, dove già da tempo sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza. Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che, in meno di una settimana, hanno portato all’arresto di 7 persone, al sequestro di oltre due chili di droga, due mila euro in contanti e una canna di una pistola.



Durante un posto di controllo i via di Casale di San Basilio, i militari hanno fermato un 30enne romano a bordo di un’autovettura. Insospettiti dal nervosismo dell’uomo hanno approfondito gli accertamenti, ispezionando il veicolo. Al suo interno hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina e di hashish. Successivamente hanno esteso il controllo alla sua abitazione, poco distante, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito della droga, sequestrando più di due chili di hashish e oltre 1.700 euro in contanti. Mentre in un condominio di via Maioliati hanno rinvenuto 6 involucri di cocaina, erano occultati all’interno di una fessura ricavata in un’intercapedine di un sottoscala.



Poco dopo hanno “pizzicato” altri due romani, un 40enne e 63enne, con dosi di cocaina, pronte allo spaccio. Invece, un 37enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, durante un controllo di routine, è stato trovato in possesso di una canna di una pistola “Smith & Wesson” calibro 357 magnum, priva di matricola e 4 cartucce dello stesso diametro. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni. E nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno arrestato 3 cittadini romani, di 28, 50 e 70 anni, risultati colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e inerenti gli stupefacenti. Sono stati portati in carcere a Regina Coeli.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA