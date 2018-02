Roma, sequestrato locale al Pigneto: era una finta associazione culturale

Formalmente era un'associazione culturale ma di notte si trasformava in locale dove divertirsi e mangiare proprio nel cuore del Pigneto, tra le zone principali della movida romana. E per questo sono scattati i sigilli. La scoperta è arrivata la termine di un'operazione di controllo condotta dalla squadra amministrativa del commissariato Porta Maggiore, insieme agli agenti della divisione polizia amministrativa della Questura, agli ispettori dell'Asl Rm2 e ai vigili del fuoco.



Il locale dapprima è risultato affiliato ad un'associazione culturale ma dall'ispezione condotta poi all'interno, è emerso che - sebbene costituito come circolo privato, senza fini di lucro -, il locale risultava gestito ed esercitato come un pubblico esercizio d'intrattenimento con natura e carattere imprenditoriale e, come tale, privo delle necessarie autorizzazioni.



In modo particolare, il locale è risultato privo dei più indispensabili accorgimenti e dispositivi volti a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone; come riscontrato dagli ispettori dei vigili del fuoco, le uscite di emergenza sono risultate permanentemente bloccate, gli estintori portatili insufficienti, inefficienti e mal segnalati, gli arredi privi di certificazione ignifuga con conseguente violazione di ogni norma di prevenzione incendi. Al fine di evitare pericoli per l'incolumità e la sicurezza degli avventori e, più in generale dei cittadini residenti nella zona, il locale è stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il titolare deferito alla autorità giudiziaria e sanzionato dal punto di vista amministrativo per la mancanza delle licenze di esercizio.

