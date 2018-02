Scuole, a Roma flop delle verifiche anti-sisma: «Solo il 13% sottoposto a controlli»

di Lorenzo De Cicco

«L'incolumità dei nostri bambini e ragazzi è una priorità, lo dico come madre e come cittadina prima ancora che da sindaca», diceva Virginia Raggi nel novembre del 2016. Erano i giorni in cui il Centro Italia contava i danni dell'ennesima scossa, quella che aveva sbriciolato la cattedrale di Norcia, e anche la Capitale cercava crepe e fessure sui muri dei palazzi e delle scuole con lo spettro angoscioso del terremoto vicino. Proprio per scacciare l'incubo dei possibili crolli, il Campidoglio...