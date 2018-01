Roma, scoperta piantagione marijuana al Laurentino: arrestato 30enne

Una piantagione di marjuana realizzata in un’abitazione al Laurentino, con tanto di lampade uva, impianto di areazione, bottiglie di fertilizzante, frullatori per la lavorazione, tritaerba e riviste specializzate. Questo quanto rinvenuto dagli investigatori del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Moreno Fernandez, oltre a due piante già in fiore, ed un quantitativo di marjuana già essiccata.



Gli investigatori, pedinando alcune persone conosciute quali consumatori abituali di stupefacenti, sono giunti presso un’abitazione di campagna situata nella periferia sud di Roma, dove hanno iniziato dei servizi di appostamento. Individuato il momento propizio è scattato il blitz. Nel corso della perquisizione effettuata è stata rinvenuto il materiale descritto nonché un quantitativo di oltre 800 grammi di droga, con cui sarebbe stato possibile realizzare oltre 1.100 dosi. Il proprietario dell’abitazione, S.D., romano di 30 anni, è stato arrestato. Dovrà rispondere di violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti.

Marted├Č 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA