Roma, scontro tra auto a Ostia, un ferito grave

Un ferito in gravi condizioni è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia dopo un incidente avvenuto sul lungomare Lutazio Catulo a Ostia.



In uno scontro tra una Fiat 600 e una Fiat Doblò, un italiano di 51 anni è rimasto ferito e, soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha bloccato il traffico sulla strada.

Marted├Č 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



