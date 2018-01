Roma, scippava smartphone e tablet ai passanti: inseguito dalla polizia e arrestato

È finito in manette un cittadino del Gambia di 19 anni che, all'Esquilino, aveva sottratto vari smartphone e tablet ad ignari passanti. Sono stati gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Moschitta, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, a intercettare il giovane che fuggiva, inseguito da un uomo in via Merulana. I poliziotti, notata la scena, si sono messi subito al suo inseguimento, riuscendo alla fine, nonostante la resistenza opposta, a bloccarlo.

In breve sono arrivate sul posto due persone da poco derubate, una delle quali aveva subito il furto di un tablet, mentre l'altra di uno smartphone. Indosso al giovane sono stati rinvenuti vari cellulari, sulla cui provenienza verranno effettuati ulteriori accertamenti, non potendo escludere che anche questi siano il bottino di precedenti scippi. Pertanto, al termine degli accertamenti D.S. è stato tratto in arresto. Rapina impropria il reato di cui dovrà rispondere.