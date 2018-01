Sciopero a Roma, il Garante Santoro Passarelli: «Dimezzeremo gli stop dei trasporti»

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Dimezzeremo il numero degli scioperi e i venerdì neri per gli utenti del trasporto pubblico romano saranno sempre di meno». Parola di Giuseppe Santoro Passarelli, tra i massimi esperti di diritto del lavoro in Italia, Garante degli scioperi nel servizio pubblico. Mostra orgoglioso la tessera dell'abbonamento Metrebus e spiega che sta per modificare le regole minime di ingaggio aumentando i giorni di tregua tra un'astensione e l'altra dal lavoro. Una piccola rivoluzione che dovrebbe concretizzarsi in meno disagi...