Roma, passante rapinato con lo spray urticante a Santa Maria Maggiore

Cammina per strada, rapinato con spray urticante a Santa Maria Maggiore. Le pattuglie dei commissariati Viminale ed Esquilino hanno arrestato, in piazza di Santa Maria Maggiore, un ragazzo egiziano minorenne che, in concorso con un'altra persona riuscita a scappare con la refurtiva, aveva rapinato la borsa a un passante, usando uno spray urticante spruzzato sul viso. Sono ancora in atto le ricerche del complice.

Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA