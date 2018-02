San Valentino, a Castel Romano spunta il cuore per le dediche

Ai tempi di whatsapp e dei messaggi istantanei torna finalmente la voglia di lasciare una traccia e scrivere una dedica “pubblica” al nostro innamorato. Per questo a Castel Romano Designer Outlet spunta un grande cuore rosso in piazza del Dinosauro, dove ognuno potrà scrivere la propria frase d’amore. Tutti coloro che apriranno il proprio cuore con una dedica, riceveranno una Daily Privilege Card che darà diritto ad un ulteriore 10% sul prezzo outlet delle nuove collezioni nei negozi aderenti. E per chi arriva in coppia nel designer outlet di Roma, menu dedicati a San Valentino e proposte pensate per due in tutti i punti food dell’outlet di Castel Romano. Da Obicà - il mozzarella bar che vanta Alessandro Borghese come chef creativo - la proposta è una torta di ricotta di Bufala e Pere abbinata al Cocktail Emporio (Cinzano Vermouth 1757 Bianco, Ginger Ale, Sciroppo di Lime e Cannella) da condividere con il proprio partner; da W.O.K, in omaggio un tè verde caldo con bicchierino personalizzato San Valentino, mentre da Ham Holy Burger nel giorno degli innamorati in omaggio un cuore di cioccolato artigianale. Moltissime le proposte regalo per San Valentino previste dagli altri oltre 200 brand del Centro McArthurGlen, con particolare risalto per gli accessori: gioielli, occhiali, pelletteria e orologi da Swarovski a Fossil, da Italian Independent a The Bridge, da Karl Lagerfeld a Coach. Ce n’è per tutti i gusti, ma senza dimenticare la dedica.

Luned├Č 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:45



