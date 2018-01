Roma, ladri svaligiano Giufà, la libreria indipendente di San Lorenzo, i proprietari su Fb: «Un trauma, ma pronti a ripartire»

«E quindi ieri è toccato a noi: chi ha aperto la mattina ha trovato vetri rotti, confusione, una finestra forzata e il frutto del nostro lavoro sparito», è la denuncia di chi ogni giorno si prende cura (con la cultura) del quartiere San Lorenzo. I ladri la scorsa notte, infatti, sono entrati da Giufà Libreria Caffè, una piccola libreria indipendente aperta nel 2005 a via degli Aurunci.



«Qualcuno insomma ha pensato che svaligiare una piccola libreria indipendente potesse essere un colpo fruttuoso - scrivono i titolari su facebook - ma la verità è che per una realtà come la nostra eventi come questo rappresentano un trauma che a fine mese incide profondamente sul bilancio. E sul nostro morale».



«Niente paura, siamo già pronti per ripartire e anzi: non ci siamo fermati nemmeno per un’ora. Però stavolta, e ancora di più, abbiamo bisogno di sapere che ci siete: passate a trovarci, per un caffè, un libro, un saluto. Prendetevi una pausa, fate due passi fino a questo piccolo posto che come ci dite spesso (e come a noi piace che sia) un po’ è casa vostra. Vi aspettiamo. Lunga vita alle librerie! Lunga vita a chi le frequenta!».



Tanta solidarietà è arrivata dai residenti e da tante persone che sono passate per questo piccolo gioiello. «Forza, siete una bellissima realtà e lo sappiamo in molti!», scrive Alessandra. «La splendida comunità di lettori che avete creato saprà ricoprirvi dell’affetto che serve, ma un po’ di solidarietà da colleghi non guasta», aggiungono da un’altra libreria. «Sicuramente non leggono questi visitatori notturni... quelli che violano i nostri spazi, che sperano di poter svoltare la giornata con i furti, che annoiati cercano l’adrenalina nell’illecito...no non leggono. Mi dispiace moltissimo. A presto per un caffè e una buona lettura», aggiunge un altro ragazzo.

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:54



