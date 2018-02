San Giovanni, gravissima ciclista travolta da un Suv in retromarcia che distrugge un'auto e due scooter

Una ciclista di 36 anni gravissima, un auto e due scooter accartocciati: è il bilancio dell'incidente causato dal conducente di un Suv che ha perso il controllo del mezzo, forse per un guasto al cambio. E' avvenuto verso le 19.30 a San Giovanni, Roma. La donna è stata investita dal Suv in retromarcia in via Satrico, all'altezza dell'incrocio con via Acaia. La pesante vettura ha poi centrato un'auto e due scooter. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

