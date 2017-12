Roma, pistola e cocaina nella zuppiera della nonna: arrestato un 29enne

Il nascondiglio è tra i più ingegnosi: a San Basilio un 29enne ha nascosto una pistala e della cocaina nella zuppiera della nonna ma è stato arrestato. Gli agenti della polizia, coordinato dal commissario Agnese Cedrone, hanno scoperto in un tegame una 357 magnum e 80 grammi di droga. Il giovane, originario di Guidonia, è stato avvistato mentre a bordo della sua smart spacciava stupefacenti per il quartiere. I poliziotti hanno agganciato la macchina risalendo ben presto all'identità del guidatore e, seguendola discretamente, hanno scoperto che spesso era parcheggiata nel quartiere San Basilio, dove abitano i nonni del sospettato.



Durante l'ennesimo pedinamento, gli agenti hanno osservato il giovane, C.A., che, uscito dal palazzo degli anziani

parenti, prendeva l'auto e, lungo la nomentana, incontrava una donna a cui cedeva una dose di cocaina: ciò è bastato per far scattare il blitz della polizia. C.A. è stato fermato poco lontano: in auto aveva altre 7 dosi di cocaina ed un cellulare dedicato esclusivamente alla sua illecita attività. Durante la prima perquisizione, svolta nell'abitazione del ragazzo a Guidonia, sono stati rinvenuti solo alcuni quaderni e pochi grammi di «fumo».



Più corposo invece quanto sequestrato nella casa dei nonni: all'interno di una credenza, chiusa e le cui chiavi erano in possesso del sospettato, e precisamente dentro una zuppiera, c'era una pistola Smith & Wesson calibro 357 Magnum e più di 80 grammi di cocaina. L'arma, subito sigillata dalla polizia scientifica, è risultata rubata ed ora verrà esaminata dai tecnici balistici. Il 29enne è stato accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Venerd├Č 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA