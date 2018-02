Roma, scoperte due sale scommesse abusive

Scoperte dalla polizia due sale scommesse abusive, una ai Parioli e l'altra ad Ostia. Denunciati i titolari. Gli agenti della polizia nel corso di attività di controllo per contrastare la ludopatia hanno scovato due attività di raccolta scommesse abusive, una in zona Salario Parioli e l’altra ad Ostia. In quest’ultima, in particolare, a seguito di un controllo presso un punto scommesse con numerose postazioni telematiche.

I poliziotti hanno verificato che il titolare non aveva presentato alcuna istanza di regolarizzazione per l’emersione dell’attività. Le postazioni permettevano collegamenti ad una piattaforma che consentiva scommesse su eventi sportivi di ogni genere, offrendo quote superiori rispetto ai centri autorizzati; le stesse, inoltre, permettevano anche di giocare a poker online, senza un preventivo controllo sull'età del giocatore. Il titolare è stato denunciato poiché sprovvisto di licenza ed il locale posto sotto sequestro. Un ulteriore controllo ha permesso ai poliziotti di denunciare un altro gestore di attività, in zona Salario Parioli. Qui, la raccolta e la gestione delle scommesse avveniva per un portafoglio di clienti non registrati o privi di un account personale. Per questa attività abusiva è stata richiesta alla locale Procura l’emissione di un decreto di seques

1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



