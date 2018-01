Roma, schianto tra auto e moto sulla Salaria: grave motociclista

Schianto questa mattina tra un'auto e una moto sulla Salaria, a Roma. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Lo scontro è avvenuto verso le 7.40 al km 18.600 di via Salaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Terzo Nomentano. Traffico in tilt tra Settebagni e Monterotondo.

Marted├Č 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA