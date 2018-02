Roma, sabato 4 cortei: c'è il rischio infiltrati. Questura in allerta

Sabato blindato a Roma per quattro manifestazioni che si svolgeranno nel pomeriggio. Sfileranno gli anti-fascisti in una manifestazione nazionale, i Cobas, gruppi antagonisti al Cie di Ponte Galeria in relazione al tema dell'immigrazione e a San Giovanni ci sarà un presidio sul problema delle vaccinazioni.La Questura da giorni sta preparando il piano per garantire al massimo la sicurezza, puntando soprattutto sulla prevenzione, con controlli ai caselli stradali, sulle strade principali. Saranno vietate aste, bandiere e caschi: si temono infiltrati violenti. Il clima dopotutto è caldo considerando, tra l'altro, i fatti di Palermo, con il leader di Forza Nuova Massimo Ursino, che è stato legato e picchiato in strada, l'oltraggio alla lapide in ricordo di Aldo Moro e della sua scorta in via Fani, l'irruzione di militanti di Forza Nuova negli studi di LaSette in via Tiburtina. Insomma la violenza politica è entrata prepotentemente nella campagna elettorale - Oggi Roberto Massucci, capo gabinetto della Questura di Roma, è intervenuto a Radio Anch'io spiegando la strategia delle forze dell'ordine. «La giornata di sabato - ha detto - sarà impegnativa per le forze dell'ordine. La viviamo non con preoccupazione, nel senso di apprensione, ma nel senso di occuparcene prima, mettendo a punto un piano di sicurezza che si pone l'obiettivo di far sì che sia una giornata di trionfo delle idee, da qualsiasi parte arrivino».«Le forze dell'ordine saranno impegnate per consentire a tutti di manifestare liberamente ed esprimere il loro pensiero. La nostra linea è molto chiara: siamo lì per garantire la sicurezza ma non ci sarà spazio per nessun tipo d'intolleranza. I nostri servizi inizieranno sin dalla mattina presto ai caselli delle autostrade e sulle vie consolari. Le persone che saranno individuate come potenziali disturbatori saranno fermate e nei loro confronti saranno fatti approfondimenti per capire quali siano le loro reali intenzioni».