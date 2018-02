Roma, rubò scatolone pieno di scarpe sportive: riconosciuto dai video

E’ stato riconosciuto come il ladro che, lo scorso 30 gennaio, approfittando delle operazioni di scarico merci, prelevò furtivamente una grossa scatola, contenente numerose paia di scarpe, da un noto store sportivo del Forum Termini e si allontanò indisturbato. I carabinieri del Nucleo Scalo Termini lo hanno identificato e arrestato. Si tratta di un 43enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti.Fermato per un normale controllo mentre si aggirava all’interno della stazione, l’uomo è risultato colpito da un provvedimento di revoca della misura alternativa dell’affidamento terapeutico, emesso il 16 gennaio scorso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, per il reato di estorsione. I militari hanno portato il 43enne presso i loro uffici per approfondire gli accertamenti e qui, il malvivente è stato riconosciuto da alcuni carabinieri che, all’epoca dei fatti, furono contattati dai responsabili del negozio per l’ammanco di uno dei colli che erano stati appena consegnati, contenente paia di scarpe per il valore di oltre 1.000 euro. Le immagini del sistema di videosorveglianza interna della stazione Termini hanno confermato tutto: il ladro si vede chiaramente mentre porta via la scatola rubata.