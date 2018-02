Roma, conosce ragazza sui social, le ruba il cellulare e chiede soldi per restituirlo: arrestato

Ha pensato bene di rubare il cellulare e chiedere soldi per restituirlo alla giovane che aveva conosciuto e corteggiato sui social. Un giovane romano di 27 anni da poco più di un mese, aveva conosciuto in rete una ragazza e dopo una lunga serie di messaggi in chat i due hanno deciso di vedersi.

Al primo incontro la ragazza ha messo in chiaro di non voler iniziare una relazione e l'appuntamento è terminato lì. La stessa sera la ragazza, uscendo di casa, si è trovata di fronte il corteggiatore che, approfittando di una distrazione, le ha sfilato dalle mani lo smartphone fuggendo. E sempre tramite social la ragazza, che aveva anche denunciato l'accaduto agli investigatori del commissariato San Paolo, ha cercato di convincere il 27enne a restituirle il telefono e lui, a quel punto, le ha chiesto 300 euro per farle riavere l'Iphone. Dopo una giornata di trattative S.M., queste le iniziali del giovane romano, ha dato appuntamento alla sua vittima in un bar vicino piazzale della Radio, poco prima di mezzogiorno. Gli uomini in borghese del commissariato San Paolo hanno circondato il bar e, un secondo dopo lo scambio telefono/soldi, hanno bloccato il ragazzo. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato arrestato.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA