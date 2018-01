Roma, pattuglia tamponata durante i rilievi: feriti due vigili, grave automobilista

Vigili tamponati mentre rilevano un incidente. Brutta avventura per una pattuglia del VI Torri. Mentre stava rilevando un sinistro stradale in via Collatina 726 è stata violentemente tamponata da altro veicolo. I vigili sono rimasti lievemente feriti mentre la conducente dell'altro veicolo ha terminato la corsa contro un muro ed ha perso conoscenza. Sul posto sono state inviate 3 ambulanze e altre pattuglie del VI Torri.

Martedì 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11



