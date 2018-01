Roma, via Trionfale, sedicenne muore travolto sulle strisce da un'auto

di Marco De Risi

E' morto al Gemelli dove era arrivato poco prima in condizioni disperate un ragazzo di 16 anni che in serata era stato travolto in via Trionfale dalla Fiat Punto guidata da un pensionato di 72 anni. Dalle prime ricostruzioni della polizia di Roma Capitale, sembra che il ragazzo, uscito dalla stazione Ottavia della linea ferroviaria Roma-Viterbo, stesse attraversando la Trionfale sulle strisce pedonali all'altezza del numero civico 11229. L'impatto con la vettura è stato violentissimo: il 16enne ha sfondato il parabrezza e i fari della vettura che l'ha poi "caricato" per una trentina di metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Un'ambulanza del 118 l'ha trasportato in codice rosso al Gemelli. L'investitore invece è stato accompagnato al San Filippo Neri per i test di droga e alcol,

Venerdì 19 Gennaio 2018



