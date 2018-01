Roma, fuga di gas in via Cavour: evacuati uffici del ministero Interni. Italgas: «Nussun guasto, erano batterie in avaria»

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma in via Cavour per una fuga di gas. Due squadre hanno operato da questa mattina alle 7.15, con l'ausilio del nucleo Nbcr, sulla via a due passi dalla stazione Termini, all'altezza del civico 6. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo un'allarme per una fuga di gas su strada all'altezza del civico 5. Sul posto si sono accorti che negli uffici al civico 6, locali della polizia e del Ministero degli Interni, ai piani primo e secondo, le misurazioni di carbonio nell'aria erano particolarmente alte. Da qui, a scopo precauzionale, hanno deciso l'evacuazione dello stabile per stabilire se la fuga di gas sia scaturita da un impianto tecnologico

«Italgas fa sapere di essere intervenuta in via Cavour per una presunta fuga di gas. I nostri tecnici hanno eseguito le prove insieme con i Vigili del fuoco, non riscontrando alcuna anomalia nei nostri impianti. L'odore che ha generato la preoccupazione di alcuni dipendenti del Ministero, simile a quello del gas, è provenuto invece da alcune batterie a servizio di un gruppo elettrogeno che erano andate in avaria». Lo comunica Italgas in una nota.