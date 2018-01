Roma, ventenne incinta spaccia cocaina con il compagno

di Marco De Risi

A vent’anni futura mamma ma anche spacciatrice. Lei è una ragazza romana incinta al terzo mese. La polizia l’ha sorpresa insieme al suo compagno a spacciare cocaina, su una strada a Vigne Nuove. È accaduto l'altro ieri, di pomeriggio, su un tratto di via Giovanni Pastrone. Gli agenti del commissariato Fidene hanno visto un’auto con i due a bordo che andavano ad una bassa andatura come se stessero cercando o aspettando qualcuno. Gli investigatori hanno seguito la coppia fino a quando hanno visto un uomo che si avvicinava all’auto: ha prelevato una bustina e in cambio ha dato dei soldi. A quel punto, la polizia è intervenuta. L’acquirente ha dato del filo da torcere agli agenti colpendoli con calci e pugni. Poi, ha tentato di sbarazzarsi della bustina, recuperata dai poliziotti. All’interno è stata trovata una dose di cocaina. Sia la coppia sia l’acquirente sono stati portati al commissariato. Il magistrato di turno ha stabilito che gli spacciatori fossero a denunciati a piede libero in considerazione dello stato di gravidanza della ragazza.



Venerdì 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



