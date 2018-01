Un uomo di 79 anni è stato investito da un'auto a Roma. È accaduto in via Leonardo Greppi, in zona Portuense. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Luned├Č 29 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36



