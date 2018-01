Roma, un maiale rovista tra i rifiuti. Meloni: «L'immagine della capitale»

«L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni. #GiorgiaMeloniPremier #4marzovotaFdI». Cosi in un post su Facebook la leader di FdI Giorgia Meloni postando la foto di un maiale che sosta tra i rifiuti a terra vicino a dei cassonetti. L'immagine, secondo quanto spiegano fonti di FdI, risale a ieri ed è stata scattata in zona Romanina, in via del Ponte delle Sette Miglia. In passato erano circolate in rete foto di cinghiali vicino a cassonetti della capitale.





Giovedì 11 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA