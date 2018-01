Roma, uccise l'amico con una fucilata, in preda ad allucinazioni da crack: in appello patteggia 16 anni

Ha concordato in appello una condanna a 16 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, Luca Mariano Fioretti, il romano di 36 anni che nel novembre 2015 uccise il suo amico Luca Brescia con una fucilata. La sentenza è della prima Corte d'assise d'appello, i cui giudici hanno preso atto che tra accusa e difesa si era giunti a un accordo sulla pena con rinuncia a tutti i motivi d'appello. In primo grado, Fioretti, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato a 27 anni di reclusione per omicidio con l'aggravante dell'ubriachezza e del fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ma con l'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Era il 21 novembre 2015 quando agenti del commissariato Tor Carbone fecero una perquisizione all'interno di un camping nella zona Aurelia, a Roma.



Nel ristorante trovarono il corpo senza vita di Luca Brescia, colpito al petto dall'esplosione con un fucile. Inizialmente quell'omicidio apparve causato da motivazioni di tipo passionale. Fioretti confessò immediatamente la sua responsabilità. Disse che stava consumando del crack e che aveva ucciso l'amico in preda alle allucinazioni, in virtù delle quali « vedeva » strane persone intenti ad avere rapporti con la sua fidanzata. Quel delitto d'impeto lo portò a una condanna a 27 anni di reclusione in abbreviato, comprensiva anche, tra l'atro, delle contestazioni di porto, detenzione e ricettazione del fucile, nonché del reato di cessione di sostanza stupefacente. Oggi, ha concordato in appello 16 anni di carcere, con rinuncia ai motivi d'impugnazione e la richiesta della sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

