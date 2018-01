Trasporti, ecco il primo sciopero del 2018: venerdì 12 stop a tutti i mezzi per 24 ore

di Andrea Bulleri

Anno nuovo, vecchie abitudini. Non fossero bastate le attese di venti minuti registrate alle banchine della metro la sera di San Silvestro, a salutare il 2018 arriva un'altra grana firmata Atac: un nuovo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, indetto per venerdì 12 gennaio. Ad incrociare le braccia, oltre agli autisti della municipalizzata capitolina, saranno anche i dipendenti di Roma Tpl e delle società consorziate, mentre dovrebbero svolgere regolare servizio i mezzi Cotral. Non si tratta in realtà di una nuova...