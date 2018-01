Roma, mattinata di traffico in tilt, incidente sull'A24: code di 5 km

Traffico congestionato sul tratto urbano della A24, dove un incidente ha causato 5 km di code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est verso il centro. Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione è molto intensa sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Bufalotta alla Laurentina mentre in esterna si rallenta dalla Prenestina alla Nomentana e più avanti da Ottavia alla via del Mare.



Il traffico è bloccato sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a Viale Newton all'Eur. La situazione sulla Pontina: congestione in più tratti verso la capitale: da Casalazzara a Pomezia nord per un furgone in panne e più avanti da Spinaceto a viale Europa all'Eur».



Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. «Le consolari sono generalmente trafficate in entrata a Roma: rallentamenti sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde e infine sull'Appia dove si sta in fila da Santa Maria delle Mole a Capannelle anche per incidente».

Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



