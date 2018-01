Roma, piromani scatenati nella notte: nove auto in fiamme al Prenestino

Nove auto in fiamme nella notte, in diverse zone della Capitale: a Roma torna l'incubo dei piromani.



I vigili del fuoco sono intervenuti, tra l'una e le sei, in via Prenestina incrocio via Palmiro Togliatti, via Giarre, via Bompensiere, via Camastra, via Prati Fiscali e via Alfianello. Da chiarire le cause degli incendi.

Martedì 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



