Roma, un topo morto davanti all'ingresso della scuola elementare

Brutto risveglio per gli studenti della scuola elementare Saffi a San Lorenzo. Questa mattina i bimbi dell'istituto si sono trovati davanti all'ingresso un topo morto. Il corpo dell'animale si trovava accanto a un cassonetto dei rifiuti.Proprio a ottobre il comitato di quartiere era sceso in strada per protestare contro il degrado del quartiere: rifiuti abbandonati e topi, le emergenze principali. A quanto pare nulla è cambiato.