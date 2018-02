Roma, persona scomparsa nel Tevere: ricerche in corso

Sono in corso da questa mattina all'altezza di ponte Palatino le ricerche di una persona vista scomparire nelle acque gelide del fiume. Sul posto stanno lavorando tre squadre di vigili del fuoco e una di sommozzatori. La persona sarebbe stata vista gettarsi nel Tevere poco prima delle 11. Sul posto anche la polizia di Stato, la polizia locale di Roma capitale e la fluviale. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un passate che avrebbe appunto visto un uomo lanciarsi nel vuoto. A quanto si appreso, nei pressi del punto da cui l'uomo si sarebbe gettato sono state trovati alcuni indumenti: una giacca e un berretto. È in corso lo scandagliamento del fiume per far luce sul giallo. Al momento non risultano ritrovamenti.

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:11



