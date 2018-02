Roma, tentavano di scassinare la porta di un appartamento in centro: presi due baby ladri rom

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 16enne di origini slave, senza fissa dimora, perché sorpreso mentre tentava di aprire la porta d'ingresso di un appartamento, all'interno di un condominio di via Sebastiano Veniero, in compagnia di una sua connazionale 12enne. I Carabinieri hanno notato i due mentre si intrufolavano all'interno del palazzo, sfruttando la provvisoria apertura del portone, ed hanno deciso di seguirli all'interno. Arrivati al terzo piano, i Carabinieri hanno pizzicato i due topi d'appartamento mentre stavano tentando di forzare la serratura di un appartamento, vuoto in quel momento. In loro possesso i militari hanno trovato una lastra di plastica rigida e vari attrezzi per lo scasso. Il ladro 16enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza per i Minori di via Virginia Agnelli mentre la dodicenne, non imputabile, è stata affidata ad una Casa Famiglia.

Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA