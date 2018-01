Roma, auto contromano in tangenziale: traffico in tilt

Tangenziale in tilt per un'auto contromano. La vettura, una Opel Meriva grigia, da quanto ricostruito avrebbe imboccato dalla zona Tiburtina, la corsia della tangenziale contromano.Dopo aver percorso qualche centinaio di metri l'auto si è fermata, probabilmente dopo una leggera collisione con un'altra auto. Sull'arteria si è formata una lunga coda, con il traffico letteralmente in tilt.