Roma, ventenne minaccia periodicamente il suicidio. Poi desiste dopo aver preso soldi dai passanti impietositi

Minaccia di buttarsi dal ponte perché non ha soldi per pagare la bolletta o perché è stato buttato fuori casa. La faccia pulita, sospeso nel vuoto, chiede aiuto ai passanti commuovendoli. Il ventenne che nella mattinata di venerdì 12 gennaio a Montesacro ha tenuto col fiato sospeso decine di passanti non è nuovo a certe imprese, non è chiaro se dettate solo da un disagio psicologico, per attrarre l'attenzione o come potrebbe apparire più probabile per raccogliere soldi, mettendo comunque a rischio la vita.



Ventidue anni, romano, è già stato protagonista di gesti analoghi. L'ultima poche ore prima: poco dopo la mezzanotte, tra giovedì e venerdì, si era messo in bilico sullo stesso ponte. «A casa siamo rimasti pure senza gas», ha detto al primo soccorritore. Un uomo che lo ha messo in salvo e gli ha dato pure una ventina di euro. Il ragazzo è stato portato al Sant'Andrea in codice giallo e poi dimesso.



L'aspirante suicida è stato notato anche fuori città, come l'estate scorsa quando si è messo in bilico sul ponte Clementino a Civita Castellana ed è stato soccorso da alcuni giovani, che lo hanno avvicinato e poi bloccato con uno stratagemma. E non era la prima volta che ci provava. Il ventenne romano in quel periodo era ospite di una comunità religiosa, dopo che giorni prima si era allontanato da casa, pare, per forti contrasti con la famiglia.



Venerdì mattina, intorno alle 11.30, il ventenne è entrato in azione sempre a Montesacro. Ha scavalcato la balaustra sostenendosi solo con le braccia al ponte a ridosso di piazza Sempione. «Fermo, tranquillizzati», lo ha rassicurato un passante, mentre sopraggiungevano altri soccorritori. «Non ho mai un soldo. Non so come pagare una bolletta, mi staccano tutto», si lamentava lui. «Vedi ognuno di noi ha messo una somma - ha detto una casalinga -. Abbiamo raccolto un centinaio di euro. Intanto paghi la bolletta e poi ti farai aiutare».









