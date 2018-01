Roma, 14enni violentate da un rom. Il racconto choc: «Ci ha legato, non avevamo scampo»

di Adelaide Pierucci

I particolari della violenza non sono riuscite a raccontarli. Erano più forti i singhiozzi, le lacrime. «Abbiamo capito che non avevamo scampo quando ci hanno trascinato su quei divani vecchi ammucchiati per strada, in un angolo nascosto, e hanno tirato fuori le manette». Con l'audizione protetta delle vittime, due studentesse quattordicenni, la procura, ieri, in sede di incidente probatorio, ha congelato le accuse contro i due ventenni rom accusati dello stupro del Collatino. Una dopo l'altra, le amiche hanno...