Roma, striscione inneggiante al fascismo su una scuola: i vigili intervengono al Tuscolano

Via lo «striscione inneggiante il fascismo» apparso sulla facciata dell'Istituto Charles Darwin in via Tuscolana. Ad annunciarlo è stata la presidente del VII Municipio Monico Lozzi che su Facebook ha scritto: « Il rispetto per le vittime dell’Olocausto passa anche attraverso visibili azioni di attenzione alla memoria e al decoro. Stamane abbiamo effettuato una segnalazione al comandante della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano, Stefano Napoli, che ha immediatamente accolto la nostra richiesta di intervento presso l’Istituto Charles Darwin, dove era apparso in maniera provocatoria uno striscione inneggiante al fascismo ».

Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA