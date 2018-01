Roma, strappavano le multe per aiutare gli amici: processo per tre vigili

di Adelaide Pierucci

Un migliaio di multe fatte sparire nell'Ufficio Notifiche del comando di via Ostiense. Centinaia fatte annullare, con l'espediente del ricorso in cui si attestava il trasporto di disabili. Un incasso mancato per il Campidoglio di oltre centomila euro. Si aprirà un processo sullo scandalo delle contravvenzioni stracciate dagli stessi vigili. Sei gli imputati: tre funzionari della Polizia Roma Capitale e tre commercianti (tra cui i Bernabei). Ieri sono stati rinviati ieri a giudizio e si ritroveranno a doversi difendere in un...