Roma, inseguimento e spari: paura tra la folla al Prenestino

di Marco De Risi

Paura nel pomeriggio tra i residenti e gli automobilisti di via Tor de' Schiavi al Prenestino. All'improvviso intorno alle 15,30 sono andate in onda scene da film: auto che si inseguono, spari in aria, volanti della polizia che sfrecciano a sirene spiegate, fino a quando la folle corsa di due utilitarie non si ferma all'incrocio con via Veroli. Le vetture tamponano, da una delle auto scendono due uomini che tentano la fuga. si tratta di due pregiduicati ricercati dagli agenti. I poliziotti gli stanno dietro, non li mollano. Ne nasce anche una breve colluttazione. Uno dei due fuggitivi riesce a darsela a gambe, un altro viene fermato e portato in Questura. Sul posto arriva anche la polizia Scientifica per i rilievi. Sono in corso indagini perché i due pregiudicati non si sono fermati all'alt della polizia. L'uomo in fuga avrebbe le ore contate.