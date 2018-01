Roma, con una roncola contro la polizia: agente gli spara, ferito

di Marco De Risi

Un uomo è rimasto ferito al Casilino dopo aver aggredito un agente di polizia, che gli ha sparato. Tutto è cominciato con una lite tra moglie e marito: l'uomo, 51 anni, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia, si era barricato in casa con la moglie e la figlia di 11 anni minacciando di ucciderle. La donna spaventata è riuscita a uscire e a chiamare la polizia. All'arrivo della volante il marito si è scagliato con una roncola contro l'agente, che gli ha sparato a una gamba. L'uomo è rimasto ferito di striscio ed è stato portato in ospedale.

Domenica 28 Gennaio 2018



