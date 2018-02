Roma, spacciavano nei giardini pubblici a Tor Bella Monaca, arrestati tre pusher romani

Doppio intervengo anti-droga la scorsa notte. Gli investigatori del commissariato Casilino, durante un appostamento nei pressi dei giardini pubblici a Tor Bella Monaca, hanno notato tre persone aggirarsi con fare guardingo e sospetto. Dopo averli tenuti d'occhio per un pò, gli agenti li hanno visti vendere droga a tre giovani e sono subito intervenuti: i tre pusher, M.A., D.P.P., F.E., tutti romani rispettivamente di 58, 40, 41 anni, sono stati arrestati mentre i tre acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente. Gli uomini in borghese del commissariato San Lorenzo, in Piazza dell'Immacolata, hanno visto A.H., cittadino egiziano di 19 anni, vendere della droga ad un ragazzo: intervenuti immediatamente, hanno messo le manette ai polsi dello spacciatore, che si è poi scoperto avere diversi precedenti nonché varie dosi di hashish e marijuana addosso, e sanzionato amministrativamente il compratore.

Sabato 3 Febbraio 2018



