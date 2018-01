Roma, spacciava cocaina nei pressi di piazza dei Cinquecento: arrestato pusher 24enne egiziano

Lo scorso pomeriggio, un cittadini egiziano, di 24 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, per detenzione ai fini di spaccio. Il pusher, è stato notato con atteggiamento sospetto, da una pattuglia di Carabinieri, in transito in quel momento, all'interno dei «Giardini Einaudi» di largo Villa Peretti, a pochi metri dalla centralissima Piazza dei Cinquecento, e hanno deciso di controllarlo. La perquisizione sul posto, ha permesso di rinvenire e sequestrare 6 dosi di marijuana e 2 di cocaina, pronte per essere smerciate e poche decine di euro, provento della pregressa attività di spaccio. L'arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Sabato 27 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



