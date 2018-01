Roma, spacciava cocaina a 16 anni: arrestato baby-pusher a Tor Bella Monaca

A soli 16 anni si stava trattenendo, in atteggiamento sospetto e in piena notte, in una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, attirando su di sé l’attenzione dei Carabinieri della locale Stazione. I militari hanno deciso di controllare quel ragazzino, un romano residente nella zona di Torre Gaia già conosciuto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito ai Carabinieri di sequestrare altri 7 involucri del peso di 100 gr. ognuno di “polvere bianca”.



Per il baby pusher di cocaina è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il successivo accompagnamento nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Domenica 7 Gennaio 2018



