Roma, sorpreso a incendiare rifiuti nei cassonetti: fermato 58enne romano

Stava appiccando le fiamme ad un cumulo di immondizia accatastato nelle vicinanze di alcuni cassonetti posizionati in via delle Medaglie d'Oro. Lo smaltimento di rifiuti «fai da te», però, è costato l'arresto ad un romano di 58 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di combustione illecita di rifiuti.



A sorprenderlo, nella serata di ieri, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario che lo hanno notato proprio mentre stava dando fuoco ai sacchetti fuoriusciti da uno dei cassonetti. Le fiamme, grazie all'intervento immediato dei militari, non si sono propagate e sono state spente senza che potessero arrecare ulteriori danni. Il 58enne è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Mercoledì 3 Gennaio 2018



