Roma, via le bancarelle al Policlinico e al Flaminio: ordine pubblico a rischio

di Camilla Mozzetti

Non recano solo disturbo al decoro urbano. Rappresentano anche un ostacolo alla pubblica sicurezza. E per questo il II Municipio è pronto a far pulizia di bancarelle nel suo territorio. Partirà nelle prossime settimane la cabina di regia coordinata dall'assessore al Commercio, Andrea Alemanni, per censire quali sono le postazioni ambulanti in rotazione che al netto del prolungamento della Bolkestein (fissato al 2020) dovranno essere rimosse entro il 2018 perché creano, di fatto, problemi di ordine pubblico. Al momento,...