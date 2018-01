Roma, si getta nel Tevere da ponte Marconi: vigili e sommozzatori al lavoro da ore

Una persona si è gettata nel fiume Tevere all'altezza di Ponte Marconi. Non si conoscono ancora le generalità. E' dalle 4 circa della scorsa notte che il personale del Comando di Roma dei vigili del fuoco sta intervenendo con le imbarcazioni in dotazione sul fiume Tevere all'altezza di Ponte Marconi per una persona che si è gettata in acqua. Sul posto stanno ancora al lavoro il personale speleo alpino fluviale e i sommozzatori. Alcuni testimoni avrebbero visto l'uomo, dall'età apparente di 50-60 anni buttarsi in acqua. Secondo quanto si è appreso, all'altezza del ponte è stato trovato un giubbotto con un mazzo di chiavi dentro.

Sabato 27 Gennaio 2018



