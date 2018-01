Roma, si apre una voragine nell'asfalto: ferita una donna

PLAY FOTO Roma, si apre voragine in via Lomellina (Foto di Nicola Dalla Mura/Ag.Toiati)

una pattuglia dei carabinieri della compagnia Parioli in transito lungo la strada e

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo le verifiche, hanno transennato una parte del marciapiede e la Polizia locale di Roma Capitale.

Una voragine si è aperta in via Lomellina, all'angolo con via Catania (zona piazza Bologna). L'asfalto ha ceduto improvvisamente sprofondando per almeno un paio di metri.Una donna di 77 anni che stava passando in quel momento lì accanto è caduta, ferendosi leggermente. È statasoccorsa datrasportata dal 118 in codice verde al Policlinico Umberto I.