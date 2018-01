Roma, sgombero del palazzo di piazza Indipendenza: chieste tre condanne per gli scontri

Per lo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma, sono state chiestre tre condanne. La procura di Roma ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per tre extracomunitari coinvolti negli scontri del 24 agosto dello scorso anno nel corso dello sgombero del palazzo occupato a piazza Indipendenza, nei pressi della stazione Termini. I tre hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato davanti al gip Pierluigi Balestrieri. Nei loro confronti l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza è attesa per il prossimo 22 gennaio.

Lunedì 15 Gennaio 2018



