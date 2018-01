Roma, scontro tra un'auto e uno scooter a Montesacro: grave un 18enne

Scontro fra un'auto e uno scooter nella tarda serata di ieri in via Val Melaina, nel quartiere Montesacro a Roma. Un ragazzo di 18 anni, a bordo dello scooter, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo XIV. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Mercoledì 3 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56



