Roma, scontro frontale fra due auto: ferito ragazzo e una suora

Marino, incidente frontale in via Nettunense: feriti un ragazzo e una suora (Foto di Luciano Sciurba)

Un 23enne è rimasto ferito gravemente in un incidente frontale avvenuto verso le 6.30 di questa mattina sulla via Nettunense all’altezza del civico 60, nel comune di Marino. A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Scudo e una Ford Fiesta. Il personale dei vigili del fuoco ha liberato il conducente dell’autovettura Ford Fiesta, italiano, che era rimasto incastrato tra le lamiere, per poi affidarlo al personale medico del 118 che lo trasportava all’ospedale di Tor Vergata in codice rosso.A bordo della Fiat Scudo viaggiavano due suore: una è stata trasportata all’ospedale, mentre l’altra è rimasta sul posto senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel Gandolfo per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dell’intervento. Ancora tutta da accertare la dinamica dei fatti.