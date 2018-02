Roma, scontro frontale fra Audi e minicar: morto un uomo, tre feriti fra cui un bimbo di 7 anni

Un uomo, al volante di un'Audi A3, è morto in un incidente frontale con una minicar, guidata da una ragazza di 14 anni, avvenuto ieri sera in viale Pietro de Courbertin a Roma, vicino l'Auditorium Parco della Musica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I gruppo. La vittima viaggiava sull'auto insieme al figlio, di sette anni, rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale Bambin Gesù. La 14enne alla guida della minicar viaggiava insieme a un uomo di 54 anni: entrambi sono rimasti feriti, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo, rispettivamente al Bambin Gesù e al Santo Spirito.



A quanto sembra da una prima ricostruzione, l'uomo alla guida dell'Audi ha avuto un malore mentre era alla guida.

Lunedì 5 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA