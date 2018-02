Roma, anziano scompare e vaga cinque giorni in città

Anziano scompare e vaga per cinque gionri a Roma: ritrovato impaurito e infreddolito. «Ho soltanto tanto freddo», queste le poche parole che l'anziano ha rivolto agli agenti della Polizia di Stato che ieri pomeriggio, vedendolo vagare vicino piazza Re di Roma, gli hanno offerto il loro aiuto. L'uomo mancava da casa da cinque giorni ed era stato il figlio a denunciarne la scomparsa alle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato San Giovanni lo hanno notato tra la folla e, solo dopo aver ottenuto la sua fiducia, sono riusciti a risalire alla sua identità. Negli uffici di via Casalmonferrato, mentre attendevano l'arrivo del figlio, i poliziotti si sono presi cura dell'uomo facendolo scaldare con un the caldo e la giacca di uno dei colleghi.

Marted├Č 13 Febbraio 2018



